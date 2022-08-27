В Пензе закрылся экспериментальный фестиваль «Газон»

27.08.2022 | 16:30

В центре русской хоровой и вокальной культуры подвели итоги фестиваля «Газон». Он проходил на протяжении двух недель в небольшом сквере рядом со зданием кинотеатра «Октябрь».

Мероприятия организовали по вечерам в будни. Для зрителей оборудовали площадку - натянули шатер, поставили диваны и стулья.

«Каждый «газон» - это направление. Был художественный, где с детьми рисовали, два раза был «Фитнес-газон», был поэтический, где молодые пензенские авторы читали свои стихи и общались со зрителями. Были «Джаз-газон», «Бард-газон», - перечислил главный режиссер Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы Михаил Чепышев.

Встречи завершались выступлениями эстрадно-духового оркестра и вокалистов учреждения культуры.

«Эту программу мы решили посвятить эстрадной музыке Советского Союза - Лещенко, Пугачева, классические композиции», - рассказал художественный руководитель оркестра Антон Пригарев.

Пензенцам концерты пришлись по душе.

«Во-первых, не сидеть дома одной, общение; во-вторых, свежий воздух, кругом красивая обстановка. Мне очень и очень это нравится», - отметила жительница Пензы Галина Подборнова.

«Газон» - фестиваль экспериментальный, прошел в областном центре впервые.