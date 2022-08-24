Фестиваль «Золотаревское городище» перенесли из-за пожарной опасности

24.08.2022 | 18:28

В связи с IV уровнем пожарной опасности в регионе организаторы всероссийского культурно-исторического фестиваля «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» объявили о переносе мероприятия. Только не по срокам, а по месту проведения. В воскресенье, 28 августа, праздник состоится в сквере рабочего поселка Золотаревка.

«Мы надеемся, что романтизм Средневековья, который царит на площадках историко-археологического комплекса «Золотаревское городище», не утратится, а приобретет новую силу, потому что на данной площадке рядом находится музей, который посвящен Золотаревскому городищу, и все посетители фестиваля смогут посетить еще и этот музей», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Из-за того что традиционную площадку, на которой фестиваль проходил 10 раз, закрыли для посещения, немного изменился сценарный план. Пришлось отказаться от самой зрелищной части программы - реконструкции штурма крепости. Но организаторы праздника нашли альтернативу.

«У нас будут так называемые бугурты клубов исторической реконструкции. Это не менее зрелищно, когда стенка на стенку сходятся реконструкторы и показывают, как происходил средневековый бой, тоже очень интересно. Мы не могли так сделать на прежней фестивальной площадке, но в Золотаревке сможем», - рассказал директор краеведческого музея Артем Павлихин.

Еще одним дополнением мероприятия станет показ в местном ДК документальных фильмов о том, как жили люди в Средневековье на территории Пензенской области.

Кроме того, посетителей ждут выступления военно-исторических клубов, будут работать зоны ремесленников, кулинаров и многие другие площадки, анонсированные ранее.

На брифинге в региональном министерстве культуры и туризма особое внимание обратили на время начала фестиваля. Торжественное открытие состоится в 10:00.