Культура

Пензенцы присоединились к танго-флешмобу на набережной

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Представители любительских хореографических коллективов решили присоединиться к всероссийской акции. Большой танго-флешмоб устроили во многих городах страны и даже за рубежом. Из всех динамиков звучала одна мелодия под названием «Поэма».

Танец страсти и любви не оставил равнодушными горожан, прогуливающихся вечером по набережной. Организаторы акции обрадовались вниманию зрителей.

«Танго - культура, которая охраняется ЮНЕСКО, поэтому мы очень рады будем пополнению наших рядов», - отметила организатор флешмоба Ирина Баратова.

Желающие присоединиться к участникам акции нашлись быстро. Иван Ананьин вышел на импровизированный паркет, чтобы освоить новое для себя направление.

«Интересно. Я бачату танцую, выбирал между кизомбой и танго, мне больше танго нравится - более такой эстетичный танец», - подчеркнул участник флешмоба.

Неподалеку от новичков свое мастерство продемонстрировали опытные дуэты. Некоторые образовались прямо на месте.

«Здесь не обязательно быть парой, можно просто прийти, потанцевать и получить удовольствие», - рассказал танцор Павел Макаров.

«Такой непознанный мир, в который надо погружаться. Надо учиться этому всю жизнь, и даже целой жизни мало будет», - сообщила участница флешмоба Елена Карамышева.

Танцевальные акции в городе на Суре проходили уже не раз, и с каждым годом количество их участников растет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Жаль не знал, Танго мой любимый танец можно сказать с 1951 года....

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