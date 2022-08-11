В Кондоле отремонтируют музей братьев Мозжухиных

11.08.2022 | 20:12

Посетителей музея братьев Мозжухиных теперь сразу расстраивает его внешний вид - время не щадит старинное здание, расположенное в селе Кондоль. Внутри же сотрудники сделали все, чтобы экскурсанты думали только о двух пензенцах, которые прославились на весь мир. Проблемные места тщательно скрыты, а это полы, перегородки, коммуникации и не только.

«Угол в плачевном состоянии, и уже грибок», - сообщила директор Кондольского досугового центра Людмила Михейкина.

Музей братьев Мозжухиных открыт в здании постройки девятнадцатого века. Отец будущих знаменитостей работал управляющим у князя Оболенского, и к нему в контору Иван и Александр приходили часто. Первый станет звездой немого кино, второй - прославленным певцом.

Дом семьи Мозжухиных располагался через дорогу. Увы, строение не сохранилось, поэтому музей открыли в бывшей конторе. На тот момент здание лишь слегка подновили.

«Здесь была контора совхоза «Кондольский», я работала здесь. Менялись только двери, и был частичный ремонт подполов и потолков. Капитального ремонта не было», - отметила Людмила Михейкина.

В 2015-м в порядок приводили только кровлю. С каждым годом поддерживать здание в достойном виде все сложнее.

«Хочется, чтобы все-таки произвели ремонт и музей приобрел обновленный вид, такой, какой он должен иметь. Иван Ильич и Александр Ильич Мозжухины - это звезды мирового масштаба», - подчеркнула директор Дома культуры Пензенского района Ирина Борисова.

И вот теперь в музее намечен капитальный ремонт. Из регионального бюджета выделено около 11 миллионов рублей.

«В основном они пойдут на замену дверных и оконных блоков, на капитальный ремонт входной группы, фасада, будет полностью заменены инженерные сети внутренние. Капитальный ремонт планируется завершить в течение текущего года», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.