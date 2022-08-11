Культура

Для жителей Заречного выступит Светлана Сурганова

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В Заречном подведут итоги детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни».

Мероприятие, которое состоится 15 и 16 августа, посетит лидер группы «Сурганова и Оркестр» и председатель конкурсного жюри Светлана Сурганова.

«На финал съедутся юные авторы и исполнители авторской музыки и поэзии из 13 городов. Программа финальных мероприятий включает в себя много интересного: от веревочного курса до встреч с бардами», - рассказал глава Заречного Олег Климанов на своей странице во «ВКонтакте».

Сама Сурганова выступит для горожан на Центральном стадионе 15 августа в 20:00.

На следующий день в 18:00 в зоне отдыха «Лесная» состоится торжественное закрытие и гала-концерт, в котором примут участие победители фестиваля и члены жюри, известные барды Вадим Егоров, Наталья Кучер, Веста Солянина и Алексей Хомчик.

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Источник — фото pexels.com
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