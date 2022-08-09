Культура

В Пензенском районе отремонтируют музей братьев Мозжухиных

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В селе Кондоль Пензенского района отремонтируют музей братьев Мозжухиных. На это администрации местного сельсовета выделили 11 млн рублей из регионального бюджета.

Учреждение культуры расположено в здании Кондольского досугового центра. На полученные средства проведут капитальный ремонт входной группы, фасада, обновят внутренние инженерные коммуникации системы водоснабжения, выполнят внутреннюю отделку помещений, заменят двери и окна. Также появятся новые перегородки и отмостка.

Все работы планируют провести до конца 2022 года.

Иван Ильич Мозжухин - известный в России и за рубежом актер русского немого кино, его брат Александр Ильич - оперный певец.

«Музей воссоздает ту творческую атмосферу, в которой жили и творили братья Мозжухины. Сегодня в музее уже около 200 экспонатов, есть подлинные предметы и документы. В музее хранятся диски с записями фильмов, в которых снялся И. И. Мозжухин, уникальные аудиокассеты с записью голоса А. И. Мозжухина, старые афиши, мемориальные вещи из дома Мозжухиных», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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