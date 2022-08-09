Пензенцы узнали больше о жизни Виссариона Белинского

09.08.2022 | 20:29

Его не найти в свободном доступе в интернете, это подарок пензенцам, увидеть который можно только в Литературном музее. Там состоялся первый после премьеры бесплатный показ фильма «Петербургские адреса Виссариона Белинского».

«Сотрудники объединения выезжали в Санкт-Петербург. Проведя предварительную научную работу, исследовательскую деятельность, узнавая какие-то подробности, ранее, может быть, не так озвученные. Некоторые исследования были проведены в ходе съемок», - сообщила генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Режиссером фильма стала Алла Гаварс. Съемочная группа сумела за минимальный промежуток времени, всего за два дня, собрать весь необходимый для работы материал.

«Нам открывались двери, которые, наверное, в другой момент не открылись бы. Это чудо. Мы смогли поговорить с человеком, который, предположительно, живет в квартире, где жил Белинский. Он рассказал нам о старых обоях 1839 года, времен Белинского и, возможно, наклеенных им же», - рассказала заведующая отделом пензенского Литературного музея Алла Гаварс.

Были и другие невероятные моменты, часть из которых тоже вошла в фильм. К примеру, сотрудники пензенского музея сумели побывать в нерабочий день на Литераторских мостках Волковского кладбища, где находятся могилы Куприна, Радищева и Белинского. А теперь стало известно, что после долгого времени там проводится благоустройство захоронения Виссариона Григорьевича.