В Пензе презентовали новый выпуск краеведческого журнала

04.08.2022 | 20:58

Аудиторию института регионального собрания заполнили самые преданные поклонники истории области. Профессионалы, любители и только начинающие. У каждого в руках новый выпуск журнала «Пензенское краеведение». Устраивать собрания по такому поводу уже давно стало традицией.

«Это не просто презентация. Мы обсуждаем свои проблемы. Намечаем планы на будущее, что издать», - рассказал главный редактор журнала «Пензенское краеведение» Владимир Первушкин.

Так, на предыдущей встрече родилась идея ввести новый раздел «Осторожно, фейк», в котором внимательные краеведы разоблачают недостоверные исторические факты. В прошлом выпуске статью посвятили памятнику «Пензяк толстопятый» в сквере «Копилка пословиц».

«А в этом выпуске мы расскажем про огненный столб над Сердобском, то есть по основанию Сердобска там написали, что есть святая гора в Израиле, и от этого стала называться речка, а потом и город», - пояснил Владимир Первушкин.

Журнал нацелен на просвещение молодежи, и в клуб краеведов регулярно вступают новые участники. На презентации им вручили членские билеты и значки. И у самых юных пензенцев скоро появится возможность узнать больше о малой родине.

«Вышел приказ нашего министра Пензенской области, краеведение опять введут в качестве предмета, до этого он исчезал. Многие вели и сейчас продолжат вести, опираясь на наш журнал. Там есть много материалов, для школ это необходимый инструмент», - отметил Владимир Первушкин.

Номера «Пензенского краеведения» выходят ежеквартально, как в бумажном, так и в электронном варианте.