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Культура

В Городищенском районе состоится праздник мордовской культуры

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На свежем воздухе, в окружении живописных просторов Сурского края состоится одно из самых ярких и самобытных событий лета - праздник «Эряк, веле, эряк».

В программе мероприятия - много интересного и увлекательного: мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, резьбе по дереву, росписи глиняных игрушек, знакомство с обрядовой культурой мордвы, испокон веков населяющей территорию Пензенской области. Кроме того, гости смогут принять участие в играх «Тюштянь налксемат» и попробовать селянку - старинное национальное блюдо.

Запланировано также выступление различных творческих коллективов, в том числе и из Республики Мордовия.

«Одно из красивейших мест Пензенской области - село Вышелей Городищенского района. Всех ждут 6 августа в 11:00», - сообщил организатор праздника Денис Зыков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

наконец то

Гость||

Играй гармонь певучая

Танцуй мордва

Гость||

морды бить будут?

Имя: Гость
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