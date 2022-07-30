В Городищенском районе состоится праздник мордовской культуры

30.07.2022 | 16:30

На свежем воздухе, в окружении живописных просторов Сурского края состоится одно из самых ярких и самобытных событий лета - праздник «Эряк, веле, эряк».

В программе мероприятия - много интересного и увлекательного: мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, резьбе по дереву, росписи глиняных игрушек, знакомство с обрядовой культурой мордвы, испокон веков населяющей территорию Пензенской области. Кроме того, гости смогут принять участие в играх «Тюштянь налксемат» и попробовать селянку - старинное национальное блюдо.

Запланировано также выступление различных творческих коллективов, в том числе и из Республики Мордовия.

«Одно из красивейших мест Пензенской области - село Вышелей Городищенского района. Всех ждут 6 августа в 11:00», - сообщил организатор праздника Денис Зыков.