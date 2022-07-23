В пензенском музее открылась выставка, посвященная Петру I

23.07.2022 | 19:30

Инсценировкой ассамблеи XVIII века открылась выставка, посвященная Петру I. Именно он ввел в обиход балы и заставил бояр веселиться по-европейски. В 2022-м Россия отмечает 350-летие со дня рождения первого русского императора. В музее В. О. Ключевского собрали экспонаты, имеющие отношение к его эпохе. Есть и копия отпечатка царской руки.

«Оттиск был найден в 1919 году в тульской губернии и передан краеведческому музею в 50-е годы XX века одним из пензенских врачей», - сообщил хранитель фондов пензенского краеведческого музея Александр Королев.

В пензенских музеях хранится не так много предметов и документов, связанных с петровскими временами. На выставку взяли памятные медали, посвященные событиям Северной войны, монеты XVIII века и редкие книги, в том числе написанные Василием Ключевским. В своих произведениях знаменитый историк не раз высказывался о роли первого русского императора в судьбе страны. Ученый не отрицал величия монарха, но с оговорками.

«Деятельность Петра была во многом тяжела для России еще и в том плане, что реформы проводились очень жестко, жертвы народа были чрезвычайные», - рассказал заведующий музеем В. Ключевского Александр Плешков.

Дам, желающих посетить выставку, наверняка заинтересует наряд, созданный для съемок фильма «Юность Петра». В этом костюме актриса Тамара Макарова в 1980 году сыграла мать будущего царя.

Экспонат на время передан пензенскому краеведческому музею киностудией имени М. Горького. В течение трех месяцев горожане смогут разглядывать костюм царицы - пока длится выставка.