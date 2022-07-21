В пензенских колониях стартовал проект «История одной картины»

21.07.2022 | 09:10

Пензенским заключенным покажут шедевры живописи. В ближайшие месяцы во всех исправительных учреждениях региона реализуют проект «История одной картины».

Так, к творчеству уже приобщились осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 12. Директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный рассказал им об известных экспонатах из фондов учреждения и концепции Музея одной картины.

«Пензенский проект исключителен, большая группа артистов драматического театра, сотрудников картинной галереи работает над созданием фильмов, рассказывающих об истории создания живописных полотен», - пояснил Застрожный.

В этот раз осужденные познакомились с полотном К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова».

«По словам заместителя начальника УФСИН Максима Михайлюка, плодотворное сотрудничество с министерством культуры позволяет реализовывать интересные и разноплановые проекты, направленные на воспитание осужденных, организацию их полезной занятости», - сообщили в пресс-службе УФСИН.