Перед пензенскими ценителями юмора выступил стендапер из столицы

16.07.2022 | 19:00

Комедия в кинозале не на экране, а вживую - со своим стендап-концертом в Пензе выступил Вася Габышев. В 2020-м он стал победителем YouTube-шоу Алексея Щербакова Roast Battle, что принесло ему популярность. В настоящее время пошла новая волна спроса на живые выступления, поэтому артист решил пошутить на сценах как минимум 16 городов России. Список будет пополняться.

«У меня нет менеджера, я self-made, сам за себя, сам по себе», - рассказал комик.

Готовился к туру Вася основательно. На написание программы ушел год.

«Пришел к мнению, что надо «катать» материал минимум два года, чтобы в целостности донести мысли, чтобы они «помариновались», чтобы записать их. Не хочу торопиться», - отметил стендапер.

Комик родом из Якутии живет в Москве, много шуток посвящает любимой семье и детству, которое провел в суровых условиях холодной республики. Так как Вася много участвовал в хейт-шоу, где звездных гостей высмеивают, у него есть довольно резкие, грубые шутки. Публика и такой юмор принимает на ура.

«Я просто умею настраивать. Перед концертом, даже если был успешный разогрев, пытаюсь поговорить, нащупать какую-то «химию», - пояснил Вася Габышев.

На разогреве у молодого человека выступили пензенские комики Андрей Фатуев и Максим Кузнециян.