Культура

В Литературном музее пензенцам расскажут о традициях чаепития

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О традициях чаепития, его главных атрибутах Лариса Панова может рассказывать долго. В этот раз повышено внимание к самоварам: все-таки они - одни из главных экспонатов выставки, которая открывается в Литературном музее. Из его фондов представлено несколько вариантов предметов быта.

Посеребренный самовар могли себе позволить лишь богатые.

«Он был сделан в конце XIX века. Очень интересная форма, называется «ваза», на четырех ножках в виде шаров. Ручки поддерживают головы львов, деревянная ручка на крышке и очень интересный кран», - рассказала сотрудник Литературного музея Лариса Панова.

На выставке представлены и самовары из коллекции Елены Рискиной, педагога центра внешкольной работы села Засечного, - расписные и пузатые.

Особенность выставки - в том, что она состоит как бы из двух частей. Напротив экспозиции самоваров - музыкальные инструменты. Житель Лунинского района Борис Сергеев предоставил музею из своей коллекции 15 гармоней, чтобы как можно больше пензенцев и гостей города могли посмотреть на интересные модели.

«Мы предлагаем, например, возможность культурного релакса - прослушать аудиоэкскурсию, расположившись в мягких пуфах. Как показала практика на Тихвинской ярмарке, это очень востребованно. Либо можно стать участником интерактивной программы - она более живая и насыщенная», - пояснила заместитель генерального директора объединения литературно-мемориальных музеев области Оксана Христофорова.

В течение месяца в стенах Литературного музея экскурсоводы будут рассказывать о предметах народного быта XIX-XX веков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Я мизинец от чашки оттопыриваю.

Гость||

Ну обычно к чаепитию переходили после принятого килограмма на душу. Ну и когда слуги подавать переставали за не имением.

Гость||

Чай не водка, много не выпьешь))

Гость||

Чтобы попит чай с тортом надо бухать водку часов 5.

Гость||

От чая давление очень сильное, ну его. Я кизяки с хвоей мешаю и завариваю, хвори отпускают.

Имя: Гость
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