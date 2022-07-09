Культура

В Пензе открылась выставка работ начинающего фотографа

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На своих снимках Юлия Кулькова запечатлела не просто прохожих - друзей, товарищей, одноклассниц. Все фотографии девушка сделала в трех городах: Санкт-Петербурге, Севастополе, Пензе. Экспозицию девушка представила в «Доме Бадигина».

«Мне нравится фотографировать как человека, так и какие-то связанные с ним детали. Портреты бывают очень крупные, разного масштаба, не просто по пояс. Ноги - это не лицо, но все равно часть человека, татуировка его, я считаю, отображает», - пояснила фотограф.

Подруга автора стала героем сразу нескольких снимков. Работа далась непросто.

«Фотография, как любой вид искусства, не терпит лжи и наигранности. Для меня самое сложное - сохранить искренность, не перейти черту с уходом в фальшь и остаться собой», - рассказала фотомодель Полина Тузова.

«Многие люди воспринимают как «я купил фотоаппарат, хорошую оптику, нажал на кнопку - я профессионал». Здесь мы как раз развенчиваем эти иллюзии и показываем, что фото - искусство ничуть не меньше, чем художественное, графика, дизайн, музыка и так далее. Все, что у нас здесь есть, - это искусство определенного уровня», - отметила куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

Выставка из 20 портретов - первая персональная у Юлии Кульковой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Ништяк

Гость||

А кривые немытые ноги какой смысл несут

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