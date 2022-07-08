Культура

В драматическом театре подвели итоги 229-го сезона

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229-й сезон в Пензенском областном драматическом театре завершен. Он оказался непростым, противоречивым, насыщенным различными сюрпризами и не всегда хорошими неожиданностями.

Актерам и руководству труппы пришлось многое пережить. В первую очередь все страдали от коронавирусных ограничений, которые не позволяли полностью заполнять зрителями зал. Потом массовые мероприятия вообще запретили. Затем разрешили, но ввели QR-коды. Одним словом, в нормальном режиме из десяти месяцев полноценно театр работал только четыре.

«У нас было несколько премьер. Обычно мы выпускаем семь-восемь, в этом сезоне меньше, зато какие: «Мертвые души», «Ба», на малой сцене - «Телефонный разговор», «Новогодняя сказка», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Все спектакли были аншлаговыми - публика очень скучала по своим любимым актерам. В итоге за сезон театр посетили почти 70 тысяч зрителей. Одним из самых значимых событий стал традиционный фестиваль «МаскерадЪ», в этом году посвященный творчеству Михаила Булгакова.

«Гостей иногородних было не много, всего два, но какие! Это прежде всего «Театр на Юго-Западе» - привез свой легендарный спектакль «Мастер и Маргарита», который у них уже живет многие десятилетия и не стареет. Это ближайший сосед - Саратовский академический театр драмы имени Слонова, который привез спектакль по Мольеру «Школа жен», - рассказал руководитель литературно-драматургической части Пензенского драматического театра Виталий Соколов.

В драматическом приступили к работе над двумя премьерам: «Театр» Сомерсета Моэма (спектакль станет бенефисом заслуженной артистки России Натальи Старовойт), а также «На бойком месте» Александра Островского.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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«ПензаИнформ» и 11 канал на системной основе умалчивают о том что нашему тетру присвоено имя А. В. Луначарского.

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