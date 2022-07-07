Культура

Актеры «Кукольного дома» выступят на фестивале в Витебске

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Под занавес 79-го театрального сезона коллектив «Кукольного дома» собирается в Витебск - на Международный фестиваль искусств «Славянский базар». В Республике Беларусь они представят одну из новинок - почти современную сказку «Яблоки, Маша и Баба-яга».

«На фестивале мы были однажды в Белгороде, это вторая поездка. Это высокий уровень - представлять свой театр, свой город на таком фестивале. Это очень почетно», - отметила актриса-кукловод Пензенского областного театра «Кукольный дом» Ольга Шнитко.

«Это праздник объединения, дружбы, искусства, радости, удовольствия. Мы действительно получаем огромное удовольствие, когда присутствуем на всех таких замечательных концертах», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

В 79-м сезоне было сыграно почти 550 спектаклей, которые посмотрели около 35 тысяч зрителей - и маленьких, и взрослых любителей театра кукол.

После поездки на «Славянский базар» кукловодов ждет отпуск. А уже потом они с оптимизмом, свойственным творческим людям, примутся за работу.

Следующий сезон будет юбилейный, 80-й. Запланирована программа, насыщенная фестивалями, гастролями, а также игрой на родной сцене.

«В октябре у нас постановщики из Санкт-Петербурга будут ставить «Гамлета» в театре кукол. Это «Колобок», мы называем его «Гамлетом» потому, что очень сложный материал, как его ставить, никто не знает. Посмотрим, как питерцы с этим справятся. А потом будет выпуск «Серой Шейки» Мамина-Сибиряка», - сообщил Владимир Бирюков.

Все это поклонники театра кукол увидят уже в новом сезоне.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Они кукол с себя делают?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все это поклонники театра кукол увидят уже в новом сезоне.
А когда все увидят новое здание пензенского кукольного театра? А то понастроили всякой фигни, а кукольный дом без здания. А ведь именно наш пензенский кукольный театр самый крутой в России.

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