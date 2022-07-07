Актеры «Кукольного дома» выступят на фестивале в Витебске

07.07.2022 | 20:12

Под занавес 79-го театрального сезона коллектив «Кукольного дома» собирается в Витебск - на Международный фестиваль искусств «Славянский базар». В Республике Беларусь они представят одну из новинок - почти современную сказку «Яблоки, Маша и Баба-яга».

«На фестивале мы были однажды в Белгороде, это вторая поездка. Это высокий уровень - представлять свой театр, свой город на таком фестивале. Это очень почетно», - отметила актриса-кукловод Пензенского областного театра «Кукольный дом» Ольга Шнитко.

«Это праздник объединения, дружбы, искусства, радости, удовольствия. Мы действительно получаем огромное удовольствие, когда присутствуем на всех таких замечательных концертах», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

В 79-м сезоне было сыграно почти 550 спектаклей, которые посмотрели около 35 тысяч зрителей - и маленьких, и взрослых любителей театра кукол.

После поездки на «Славянский базар» кукловодов ждет отпуск. А уже потом они с оптимизмом, свойственным творческим людям, примутся за работу.

Следующий сезон будет юбилейный, 80-й. Запланирована программа, насыщенная фестивалями, гастролями, а также игрой на родной сцене.

«В октябре у нас постановщики из Санкт-Петербурга будут ставить «Гамлета» в театре кукол. Это «Колобок», мы называем его «Гамлетом» потому, что очень сложный материал, как его ставить, никто не знает. Посмотрим, как питерцы с этим справятся. А потом будет выпуск «Серой Шейки» Мамина-Сибиряка», - сообщил Владимир Бирюков.

Все это поклонники театра кукол увидят уже в новом сезоне.