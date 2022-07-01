В Пензу привезли международную выставку, посвященную Иерусалиму

01.07.2022 | 19:47

Семья художников Вилковых на Святой земле не была, с натуры писать не довелось, но от этого содержание картин не пострадало. «Вифлеемская Звезда», «Олива и Жизнь», «В старом городе» - работы под такими названиями экспонируются на международной выставке «Иерусалим глазами российских и зарубежных художников».

«Доктор Бассам нам предоставил интересные материалы, мы их изучили, очень понравилось, полюбили Палестину и начали писать такие работы. В первый раз мы участвовали в Москве - в общественной палате была выставка, потом - в Доме национальности, за границей», - рассказал член Союза художников России Андрей Вилков (г. Сердобск).

Теперь и в Пензе, в арт-пространстве центра современного искусства «Дом Бадигина», ценители живописи и верующие могут погрузиться в мир Ближнего Востока.

«В Палестине более 425 святых мест принадлежит России, много российских школ. В Палестине в каждом городе есть улица, которая носит русское имя», - сообщил президент организации «Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины» Бассам Фатхи Аль-Балауи.

На открытии выставки митрополит Пензенский и Нижнеломовский вспоминал о своем визите в места, откуда пришел Спаситель.

«Наша любовь к Святой земле - это еще и вклад в мир тех народов, которые живут на этой земле. Я думаю, чем больше мы будем проводить подобных мероприятий, тем больше будет людей вовлечено в эту проблему и будет знать о том, насколько важно молить мира Иерусалиму», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Добро стучится в человеческие души и делает нас добрее. Красота и добро могут спасти и сделать этот мир лучше», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Художники делают это своими работами. Более 50 картин представлено в экспозиции, которая, как запланировали организаторы, побывает еще в Каменке и Сердобске.