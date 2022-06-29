Культура

Участники студии ансамбля «Вензеля» выступили на детской фольклориаде

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Воспитанники подготовительной студии ансамбля «Вензеля» вернулись из столицы Чувашской Республики, где показали себя и посмотрели на других. Там проходила первая всероссийская детская фольклориада.

«Это не конкурс - это фестиваль, очень почетно. Каждую область, край или республику представлял один коллектив (хореографический, инструментальный или вокальный). От нашей области ездил хореографический коллектив в нашем лице по приглашению Государственного Российского Дома народного творчества», - отметила руководитель подготовительной студии ансамбля «Вензеля» Екатерина Алексеева.

Всего сурские танцоры на фестивале представили два номера. А еще приняли участие в едином «Хороводе дружбы».

«Мы учились, можно сказать, что-то перенимали для себя - эмоции, движения. В общем, понравилось», - рассказал воспитанник подготовительной студии ансамбля «Вензеля» Ярослав Романов.

Принимать участие в детской фольклориаде могли артисты в возрасте от 10 до 17 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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