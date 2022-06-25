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Культура

В Индерке отметили национальный праздник Сабантуй

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В селе Индерка Сосновоборского района отметили национальный татарский праздник окончания весенней посевной. Сабантуй собрал практически всех жителей населенного пункта. На важное мероприятие стараются прийти и стар и млад.

«У татар каждый год проводится такой праздник - не только у нас в селе, но и по области. Народ дружный, село дышит», - рассказал житель Индерки Фярид Мишкин.

Халяльный шашлык, перемячи, горячий чай - традиционные татарские блюда. Есть и яства других народов.

«Мы узбеки. В плове - баранина, наш узбекистанский рис. Очень вкусно все, приходите!» - оказал гостеприимство житель Индерки Атабек Аллабергенов.

Перед гостями выступили творческие коллективы со всего региона. Гвоздь программы - местный ансамбль «Былбылым», многократный победитель и призер различных конкурсов. Это настоящие звезды Индерки.

«Наш Сабантуй - интернациональный. Он объединяет все народы и народности, проживающие на территории Сурского края как части многонациональной России», - отметил председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров.

Сабантуй – традиционный праздник. В каждом селе его отмечают в разное время - в зависимости от завершения весенних посевных работ. Когда все дела выполнены, люди могут и отдохнуть.

«Впервые в жизни сюда пришла. Очень тепло здесь встречают, очень атмосферная обстановка, мне нравится», - оценила гостья из Сосновоборска.

Во время официальной части жители села, которые вложили большой вклад в развитие Индерки, получили благодарности от татарской национально-культурной автономии и Законодательного собрания Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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