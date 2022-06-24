В Пензе выступила заслуженная артистка России Елена Сафронова

24.06.2022 | 19:18

Елена Сафронова - все та же кокетка, что была 30 лет назад, когда впервые вышла на большую сцену. К своему бенефису певица хорошо подготовилась.

«Основу у нас составляют песни советских композиторов, итальянские (самые популярные) и то, что наиболее любит моя публика, - номера, дуэты, арии из оперетт», - рассказала заслуженная артистка России Елена Сафронова.

Пока певица прихорашивалась, в фойе зрители уже признавались ей в любви.

«Песни, голос, репертуар, внешность - все нравится», - отметил мужчина.

«Я знала Леночку Сафронову с детства», - поделилась женщина.

«Все в ней хорошо: и внешность, и голос, яркость», - подчеркнула горожанка.

Свой бенефис заслуженная артистка России отметила в филармонии. На сцену вместе с ней вышла Губернаторская симфоническая капелла. Елена Сафронова - одна из ее солисток, радовать зрителей помогли коллеги.

Празднованием важной для Елены Сафроновой даты капелла завершила сезон. Артисты считают, что он удался, и уже думают, что репетировать дальше.

«Следующий год у нас - юбилей Рахманинова. Мы готовимся, исполним его произведения: Второй концерт для фортепиано с оркестром, затем планируем кантаты», - сообщил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Но сначала музыкантов ждет отпуск.