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Культура

В Пензе состоялся юбилейный концерт ансамбля «Сурские ритмы»

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На большом юбилейном концерте ансамбля бального танца «Сурские ритмы» выступали не только артисты творческого коллектива, но и гости. Одни пели, другие играли на музыкальных инструментах, а все ради запоминающегося шоу под названием «55 лет счастья».

«В этом году наш ансамбль празднует 55-летний юбилей. Также празднует 85-летний юбилей наш руководитель коллектива Ольга Васильевна Ерохина», - рассказала руководитель ансамбля «Сурские ритмы» Елена Ащина.

Создательницу «Сурских ритмов» поздравили чиновники и артисты коллектива. Сама она от счастья едва сдерживала слезы. Второй номер программы участники ансамбля посвятили именно ей.

«Концерт готовился в течение года, а вообще вся программа готовится в течение пяти лет, когда мы начинали первый концерт, посвященный 80-летию Ольги Васильевны Ерохиной. А настоящий концерт был подготовлен в течение последних года-полутора», - отметил участник ансамбля «Сурские ритмы» Олег Тараканов.

Среди тех, кто пришел посмотреть программу, немало бывших артистов ансамбля «Сурские ритмы». Они говорят, что профессионально заниматься танцами не позволяют различные условия, но на сцену до сих пор тянет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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