В Пензе выступил популярный певец 2000-х Артур Руденко

21.04.2022 | 20:40

«Неважно, какая погода за окном, самое главное - какая здесь, в зале», - отметил певец Артур Руденко.

А она была теплой, несмотря на то что на концерт артиста пришло не так уж и много зрителей. Зато это люди, преданные его творчеству.

Все песни Артура Руденко о любви. В 2000-х они лидировали в хит-парадах. Артур выступал в Кремле, пел на концерте, который был посвящен присуждению награды «Шансон года». Впрочем, и теперь его дискография постоянно пополняется новыми композициями.

«Спасибо за горячую поддержку», - поблагодарил певец.