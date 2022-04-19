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Культура

В Пензе волонтеры культуры устроили квест для студентов

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Десант из волонтеров культуры высадился около Пензенского колледжа искусств. Здесь организовали квест по истории. Выдающимся личностям, внесшим неоценимый вклад в развитие различных сфер жизни человека, было посвящено это мероприятие.

«Оно еще раз рассказывает о наших великих земляках, об их заслугах. Напоминает о событиях, которые проходили в недавней и в дальней истории нашей губернии. Знание прошлого позволяет нам не допускать ошибок в настоящем», - сообщила директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Участникам квеста нужно было пройти пять станций. За правильные ответы начислялись баллы и выдавались QR-коды для того, чтобы в конце сложить с помощью них крылатую фразу. Задания содержали вопросы о знаменитостях.

«В принципе факты не совсем сложные. Если хорошо подумать, можно отгадать», - отметила студентка Пензенского колледжа искусств Анна Шишкова.

В качестве награды за успешное прохождение квеста студентам вручили торты. Считается, что сладкое полезно для мозговой деятельности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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