В Пензе волонтеры культуры устроили квест для студентов

19.04.2022 | 20:41

Десант из волонтеров культуры высадился около Пензенского колледжа искусств. Здесь организовали квест по истории. Выдающимся личностям, внесшим неоценимый вклад в развитие различных сфер жизни человека, было посвящено это мероприятие.

«Оно еще раз рассказывает о наших великих земляках, об их заслугах. Напоминает о событиях, которые проходили в недавней и в дальней истории нашей губернии. Знание прошлого позволяет нам не допускать ошибок в настоящем», - сообщила директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Участникам квеста нужно было пройти пять станций. За правильные ответы начислялись баллы и выдавались QR-коды для того, чтобы в конце сложить с помощью них крылатую фразу. Задания содержали вопросы о знаменитостях.

«В принципе факты не совсем сложные. Если хорошо подумать, можно отгадать», - отметила студентка Пензенского колледжа искусств Анна Шишкова.

В качестве награды за успешное прохождение квеста студентам вручили торты. Считается, что сладкое полезно для мозговой деятельности.