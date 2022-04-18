В Пензе прошла церемония закрытия фестиваля «Золотая провинция»

18.04.2022 | 20:17

В 2022-м фестиваль «Золотая провинция» стал просто праздником, конкурсной программы не было. Но на церемонии закрытия награды все равно раздавали - например, памятные дипломы главный организатор мероприятия Наталья Тескина и председатель экспертного жюри Анастасия Ефремова вручали режиссеру театра «У моста» Сергею Федотову.

Именно труппе из Перми досталось право закрывать «Золотую провинцию». Последней в череде фестивальных спектаклей стала постановка «Энергичные люди». Это комедия по пьесе Василия Шукшина.

Нынешняя «Золотая провинция» была 10-й по счету. На разных площадках в Пензе, Кузнецке и Заречном в течение восьми дней спектакли показывали как местные театральные коллективы, так и гости из других регионов.

«Мы надеемся, что, что бы ни случилось, мы с вами встретимся ровно через год здесь, в этом зале», - отметила художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.