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Культура

В Пензе прошла церемония закрытия фестиваля «Золотая провинция»

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В 2022-м фестиваль «Золотая провинция» стал просто праздником, конкурсной программы не было. Но на церемонии закрытия награды все равно раздавали - например, памятные дипломы главный организатор мероприятия Наталья Тескина и председатель экспертного жюри Анастасия Ефремова вручали режиссеру театра «У моста» Сергею Федотову.

Именно труппе из Перми досталось право закрывать «Золотую провинцию». Последней в череде фестивальных спектаклей стала постановка «Энергичные люди». Это комедия по пьесе Василия Шукшина.

Нынешняя «Золотая провинция» была 10-й по счету. На разных площадках в Пензе, Кузнецке и Заречном в течение восьми дней спектакли показывали как местные театральные коллективы, так и гости из других регионов.

«Мы надеемся, что, что бы ни случилось, мы с вами встретимся ровно через год здесь, в этом зале», - отметила художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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