Пензенский самодеятельный хор впервые выступил с концертом

16.04.2022 | 16:30

Несмотря на возраст участниц, «Околица» - коллектив молодой: создан всего около года назад. Состоялось первое большое публичное выступление. Зрители тепло приняли хор, потому что многие из них сами поют. Пожилые люди объединились на базе культурно-экологического клуба «Зеленый меридиан».

«Провели конкурс, в котором приняли участие наши творческие коллективы. Это было в феврале, а затем мы решили пригласить их официально в качестве групп, ансамблей», - пояснил президент клуба Олег Ткачев.

«В нашем коллективе 90% участников - волонтеры проекта «Дети войны», остальные - ветераны труда. Есть и молодое поколение. Недавно появилось сразу двое мужчин, чему мы очень рады», - рассказала художественный руководитель «Околицы» Ольга Козырева.

К самой молодой участнице коллектива многие солистки относятся как к внучке.

«Опыта набраться, а они тут все свои, скучно не бывает никогда», - отметила вокалистка Альбина Стульникова.

Ее слова подтверждает многообразный репертуар «Околицы».