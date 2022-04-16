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Культура

Пензенский самодеятельный хор впервые выступил с концертом

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Несмотря на возраст участниц, «Околица» - коллектив молодой: создан всего около года назад. Состоялось первое большое публичное выступление. Зрители тепло приняли хор, потому что многие из них сами поют. Пожилые люди объединились на базе культурно-экологического клуба «Зеленый меридиан».

«Провели конкурс, в котором приняли участие наши творческие коллективы. Это было в феврале, а затем мы решили пригласить их официально в качестве групп, ансамблей», - пояснил президент клуба Олег Ткачев.

«В нашем коллективе 90% участников - волонтеры проекта «Дети войны», остальные - ветераны труда. Есть и молодое поколение. Недавно появилось сразу двое мужчин, чему мы очень рады», - рассказала художественный руководитель «Околицы» Ольга Козырева.

К самой молодой участнице коллектива многие солистки относятся как к внучке.

«Опыта набраться, а они тут все свои, скучно не бывает никогда», - отметила вокалистка Альбина Стульникова.

Ее слова подтверждает многообразный репертуар «Околицы».

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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