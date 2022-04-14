В Пензе выступила народная артистка России Елена Камбурова

14.04.2022 | 19:44

Звезда советской эпохи Елена Камбурова приехала в Пензу для участия в фестивале «Золотая провинция». Народная артистка России много лет назад создала уникальный театр музыки и поэзии.

Пензенцы зрелого возраста скорее вспомнят не театральные постановки, а именно волшебный тембр исполнительницы. Голосом Камбуровой в фильмах пели, например, Наталья Гундарева в образе Дульсинеи Тобосской и Сыроежкин из «Приключений Электроника».

На пензенский фестиваль столичная звезда привезла спектакль «Снился мне сад» о жизни России в начале XX века. Постановка традиционна для театра под руководством Камбуровой - синтез слов и музыки. Недаром его жанр создатели определили как «романс в интерьере».

Елена Камбурова признает: это один из ее любимых спектаклей, недаром она себе придумала в нем роль рассказчика, которой не было в произведении изначально.

«Снился мне сад» - просто по названию романса, поскольку весь спектакль соткан из романсов», - пояснила народная артистка РФ.

Пензенцы тепло приняли необычную постановку - аплодировали буквально каждые несколько минут.