В Пензе концерт 16-летнего пианиста собрал почти целый зал

14.04.2022 | 20:38

В органном зале филармонии свободных мест практически не осталось даже на балконе. В Пензу приехал юный пианист Андрей Усков. Молодому человеку всего 16 лет, но в своем родном городе он уже имеет армию фанатов.

«Его карьера складывалась стремительно. Он прилагал массу усилий - не просто уроки по два часа в неделю, как по учебному плану, а ежедневно занимался, практически без каникул», - рассказала директор ДМШ N 4 г. Пензы Светлана Балясникова.

Концерт назывался «На волнах романтизма» - именно это направление в музыке больше всего привлекает Андрея. В основном в программу вошла музыка С. В. Рахманинова и Ф. Шопена. «Революционный этюд» - одно из самых известных и сложных в исполнении произведений польского гения.

«Больше всего мне нравится музыка эпохи романтизма. Наверное, будет правильно сказать «классическая», - поделился пианист Андрей Усков.

Сольный концерт стал первым для музыканта на подобной площадке. Судя по количеству зрителей, которые пришли послушать парня, выступление далеко не последнее.