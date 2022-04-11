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Культура

«Театр кошек Куклачева» подарил пензенцам незабываемый спектакль

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Свои порядки на сцене наводили усатые и хвостатые, они правили и задавали тон всему представлению под названием «Кошки в городе». Театр Куклачева приехал в Пензу. Несколько десятков животных сменяли друг друга, завораживая искусно выполненными трюками публику в областной библиотеке имени Лермонтова.

Труппа Владимира Куклачева разыграла увлекательный спектакль о фантастическом сне клоуна, в котором есть щедрые дары, похищение, романтические свидания и счастливый финал под музыку Баха. Маленькие зрители не сводили глаз со сцены, живо откликались на повороты сюжетной линии.

Представление задумывалось много лет назад, рассказывает Владимир Куклачев. Сын народного артиста страны Юрия Куклачева тогда был солистом балетной труппы, в истории на основе пантомимы и оперного пения кошки не присутствовали. Но когда он стал дрессировщиком, четырехлапые гармонично вписались.

«Приходит папа на репетицию и говорит: «Давай подурачимся». И оказывается, дети очень хорошо смеются с простых моментов. Хореография, музыка - мое видение как хореографа, где-то я меньше цирк, я больше из театра. Такой микс, соединение балета, побольше кошечек и много детского смеха», - рассказал артист «Театра кошек Куклачева» Владимир Куклачев.

За 13 лет работы Владимир Куклачев сделал много постановок, в каждой свои изюминки. «Кошки в городе» буквально ими нашпигованы. Актеры труппы вместе с пушистыми артистами подарили зрителям столько эмоций, что забыть спектакль публика просто не сможет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вонь была ужасная на представлении.

Гость||

Я там лишай подхватил, потом в медиклиник попал на 1320 рублей

Гость||

Незабываемый был не спектакль, а ужасная вонь, как в канюшне

Имя: Гость
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