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Культура

В Пензе открылась выставка «Эпоха в миниатюре»

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Трудно представить сколько времени и сил ушло на создание миниатюр - люди, здания, машины, поезда, вокзалы. Все выглядит очень реалистично, а когда слышен голос диктора, создается полный эффект присутствия на железнодорожной станции.

В краеведческом музее открылась выставка «Эпоха в миниатюре». Здесь представлены военная техника времен Великой Отечественной, сцены боев. Есть и легендарный автомобиль ЗИС-110, на котором ездил И. В. Сталин. Про генералиссимуса автор тоже не забыл, выполнив его фигуру в миниатюре.

«Здесь представлены макеты как крупномасштабные (железная дорога), так и более мелкие. Изготовление макетов - дело сложное, кропотливое. Все это - авторские работы, они не повторяются, отражают век минувший», - рассказала заведующая отделом Пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.

В экспозиции есть инсталляции, рассказывающие о сельской жизни и советском кинематографе, фрагмент фильма «Три плюс два», знаменитое гайдаевское трио - Трус, Балбес и Бывалый.

Все экспонаты расписаны вручную, особое внимание уделено одежде и выражению лиц. При создании мини-городов тоже учитывалась каждая деталь: игрушечный мир копирует действительность.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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