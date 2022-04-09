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Культура

Пензенские артисты объединили таланты в общем концерте

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Артисты объединили творческие силы и организовали «Весенний концерт». Пели и танцевали на сцене Центра культуры и досуга.

Программа составлена из почти двух десятков номеров. Юные артисты дополнили взрослых, известные коллективы чередовались с ансамблями и квартетами, появившимися совсем недавно.

«Сборные концерты всегда имеют определенную специфику. Сочетание разных жанров, разных номеров - всегда интересный, но при этом очень емкий процесс. Я думаю, что сегодня все сложилось так, как нужно», - отметил режиссер концерта Дмитрий Кабунин.

Солист Центра культуры и досуга Сергей Макаров вышел на сцену вместе с юными танцорами.

«Синтез номера заключается во взаимодействии друг с другом. Никто из нас не выходит на первый план - в этом магия дуэтных номеров», - рассказал вокалист.

Полную версию «Весеннего концерта» можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Не каждый это действо высидит, разве что родственники талантов

Гость||

Туда билеты впаривали родственникам по конским ценам, и отказаться чревато для талантов на сцене,на всем хотят заработать, в этот Цкд никто не ходит просто так, там тоска смертная!

Гость||

И за это действие надо ПЛАТИТЬ? КАБУНИНА за ДЕНЬГИ глядеть?! Лучше в зоопарк сходить, приятнее и полезней будет.

Гость||

А чем вам Кабунин не угодил?

Гость||

Почему буквы Z нет? Что за подстава?

Гость||

Местечковое дилетантство, там у режиссёра какое спецобразование?

Гость||

Гость писал(a):

Почему буквы Z нет? Что за подстава?
Кабунин из этих, из веселых людей, у них буквы другие

Имя: Гость
Комментарий:

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