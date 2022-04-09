Пензенские артисты объединили таланты в общем концерте

Артисты объединили творческие силы и организовали «Весенний концерт». Пели и танцевали на сцене Центра культуры и досуга.
Программа составлена из почти двух десятков номеров. Юные артисты дополнили взрослых, известные коллективы чередовались с ансамблями и квартетами, появившимися совсем недавно.
«Сборные концерты всегда имеют определенную специфику. Сочетание разных жанров, разных номеров - всегда интересный, но при этом очень емкий процесс. Я думаю, что сегодня все сложилось так, как нужно», - отметил режиссер концерта Дмитрий Кабунин.
Солист Центра культуры и досуга Сергей Макаров вышел на сцену вместе с юными танцорами.
«Синтез номера заключается во взаимодействии друг с другом. Никто из нас не выходит на первый план - в этом магия дуэтных номеров», - рассказал вокалист.
Полную версию «Весеннего концерта» можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время.
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Не каждый это действо высидит, разве что родственники талантов