В Пензе фестиваль Jazz May сократили на день

08.04.2022 | 20:14

Программы мероприятия еще нет, но баннер готов, а значит, Jazz May в Пензе будет. В 2022-м главное культурное событие весны наметили на 21-22 мая. Раньше фестиваль шел три дня, теперь займет только субботу и воскресенье, но концертов и встреч станет не меньше.

«Мы можем с полной уверенностью сказать, что Jazz May 2022 состоится. Состоится в то же время, когда он традиционно проходит, на летней площадке между киноконцертным залом и пензенской филармонией, на своем традиционном месте - на зеленом газоне. Будем ждать жителей Пензы, чтобы послушать джаз», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Этот фестиваль будет 11-м по счету. Он сохранит свой международный статус. Раньше украшением Jazz May регулярно становились иностранные музыканты, причем звучали звездные имена.

Списка коллективов, которых пензенцы смогут услышать в этот раз, еще нет.

«Я получаю много писем и звонков от наших местных музыкантов, из соседних регионов, которые очень хотят принять участие в этом фестивале. И в данный момент ведутся переговоры с соседними регионами: Тамбов, Самара, Тольятти, Саранск, Саратов. Также мы ведем переговоры с полюбившимся нам коллективом из Луганска», - отметил руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Предстоящий фестиваль будет посвящен 100-летию российского джаза. Организаторы говорят, что мероприятие дополнят новыми формами. Цены на билеты постараются сохранить на прошлогоднем уровне, а программа на открытом воздухе традиционно бесплатная.