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Культура

В Пензе фестиваль Jazz May сократили на день

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Программы мероприятия еще нет, но баннер готов, а значит, Jazz May в Пензе будет. В 2022-м главное культурное событие весны наметили на 21-22 мая. Раньше фестиваль шел три дня, теперь займет только субботу и воскресенье, но концертов и встреч станет не меньше.

«Мы можем с полной уверенностью сказать, что Jazz May 2022 состоится. Состоится в то же время, когда он традиционно проходит, на летней площадке между киноконцертным залом и пензенской филармонией, на своем традиционном месте - на зеленом газоне. Будем ждать жителей Пензы, чтобы послушать джаз», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Этот фестиваль будет 11-м по счету. Он сохранит свой международный статус. Раньше украшением Jazz May регулярно становились иностранные музыканты, причем звучали звездные имена.

Списка коллективов, которых пензенцы смогут услышать в этот раз, еще нет.

«Я получаю много писем и звонков от наших местных музыкантов, из соседних регионов, которые очень хотят принять участие в этом фестивале. И в данный момент ведутся переговоры с соседними регионами: Тамбов, Самара, Тольятти, Саранск, Саратов. Также мы ведем переговоры с полюбившимся нам коллективом из Луганска», - отметил руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Предстоящий фестиваль будет посвящен 100-летию российского джаза. Организаторы говорят, что мероприятие дополнят новыми формами. Цены на билеты постараются сохранить на прошлогоднем уровне, а программа на открытом воздухе традиционно бесплатная.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Пляски на костях погибших воинов... Сорос побеждает?

Гость||

Ларису Кудельман(долину) не пригласили за бюджетные деньги?

Гость||

Запретите нахрен эту шнягу, опять все газоны заберут, тьфу!

Гость||

« Мы можем с полной уверенностью сказать, что Jazz May 2022 состоится»

А зря, мало ли что…

Гость||

Суммарные ориентировочые потери армии рф в украине на 44 день

19000 личного состава

150 самолетов

135 вертолетов

700 танков

1891 ББМ

334 артилерийские системы

55 средств пво

108 РСЗО

76 цистерн с гсм

112 оперативно тактических БПЛА

7 корабли и катера

1361 автомобильной техники

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Раньше украшением Jazz May регулярно становились иностранные музыканты, причем звучали звездные имена.
Ну забудьте теперь, максимум из снг приедут с « одна палка-два струна»

Гость||

20тыщ героев, мама мия!

Имя: Гость
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