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Культура

В Пензе выступила восходящая звезда органной музыки

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В Пензе Иван Царев выступал впервые, но публике его представили как восходящую звезду. Для города музыкант составил программу «Пять веков органа».

Начал Иван Царев с Баха и с каждым последующим произведением приближал слушателей к современности. Музыкант говорит, что и теперь для органа композиторы пишут немало. Ему лично близки разные мелодии и авторы, и что нравится больше, пока не решил.

«Работа с современными произведениями - это, пожалуй, одно из самого интересного, что есть в моей концертной и учебной практике. Со старинными или произведениями XIX - начала XX веков уже есть устоявшиеся традиции исполнения, какие-то общепринятые каноны исполнения и трактовки этой музыки, а с современной, как правило, этого не существует еще», - пояснил органист.

Иван Царев хорошо известен в музыкальных кругах. Москвич - неоднократный лауреат международных конкурсов, многие восхищаются его техникой. А ведь он даже еще не закончил свое обучение, будучи пока студентом столичной консерватории.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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