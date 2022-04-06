В Пензе устроили концерт для детей с ограниченными возможностями

06.04.2022 | 20:12

На концерте пензенской группы «Олимп» выступили приглашенные танцевальные коллективы «Янтарь», «Возрождение» при участии детей с ограниченными возможностями. Артисты исполнили композиции и хиты 80-90-х годов в стиле поп-рок, босса-нова, рок-н-ролл и даже регги.

«Мы хотим продемонстрировать нашим концертом, что сейчас возможности людей безграничны и что человек независимо от возраста, своих физических возможностей может достичь успеха и осуществить свои мечты, что это сейчас реально», - рассказала художественный руководитель группы «Олимп» Елена Степанова.

Группе «Олимп» - всего пять лет. Состав за время существования менялся. Участники экспериментируют и пишут песни, ищут свой стиль и готовятся к новым выступлениям.