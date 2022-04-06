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Культура

В Пензе устроили концерт для детей с ограниченными возможностями

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На концерте пензенской группы «Олимп» выступили приглашенные танцевальные коллективы «Янтарь», «Возрождение» при участии детей с ограниченными возможностями. Артисты исполнили композиции и хиты 80-90-х годов в стиле поп-рок, босса-нова, рок-н-ролл и даже регги.

«Мы хотим продемонстрировать нашим концертом, что сейчас возможности людей безграничны и что человек независимо от возраста, своих физических возможностей может достичь успеха и осуществить свои мечты, что это сейчас реально», - рассказала художественный руководитель группы «Олимп» Елена Степанова.

Группе «Олимп» - всего пять лет. Состав за время существования менялся. Участники экспериментируют и пишут песни, ищут свой стиль и готовятся к новым выступлениям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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