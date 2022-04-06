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Культура

В «Доме Бадигина» открыли фотовыставку «Мир вокруг нас»

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Портрет, пейзаж, натюрморт и даже макросъемка - Оксана Расторгуева может работать в любых жанрах. Лучшие за 10 лет фотографии теперь выставлены в одном из залов арт-пространства «Дом Бадигина».

«Ближе, наверное, макро и портрет - два жанра, на которые я более нацелена, хочу достичь результатов именно в этих областях. Выставка называется «Мир вокруг нас», то есть затрагивает все стороны нашего прекрасного мира», - сообщила фотограф.

Это первый подобный опыт для девушки - раньше ее работы видели лишь близкие и пользователи соцсетей, где Оксана делилась фотографиями с подписчиками. Большинство из них пришли полюбоваться на снимки вживую.

«Люди рады, что теперь можно более свободно ходить и наслаждаться искусством», - отметила куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

Из всех моделей Оксане Расторгуевой легче всего работать с детьми - именно поэтому на большинстве снимков запечатлены малыши, в том числе и дочь фотографа.

Уже в мае снимки Оксаны Расторгуевой сменят работы другого мастера из фотоклуба «Пенза».

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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