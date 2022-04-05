Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет в Пензу

05.04.2022 | 09:30

Весной 2022 года легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» посетит Пензу. С 7 по 11 апреля фантастическое действо будет проходить на сцене большого зала филармонии. Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU.

Говорят, критики до сих пор не могут определиться, что такое «Снежное (сНежное) шоу» - цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых.

Вячеслав Полунин придумал его еще в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру - везде с неизменным успехом, завоевывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина - волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из детских фантазий.

В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то - пронзительным рассказом об одиночестве.

Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человеком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной.

В любом случае шоу не оставит никого равнодушным и еще долго будет будоражить чудесными воспоминаниями. Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки.

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актеров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли желтого клоуна выступают Артем Жимо, Юхани Пуоликуу, Олег Луговской, Янек Паумеяц.

Консультацию по заказу билетов можно получить ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону 8 800 777 50 47. Наличие билета для ребенка обязательно.

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