В Пензе открылась выставка об истории казачества

04.04.2022 | 20:21

Жителям Пензы стоит поближе познакомиться с обычаями и историей казачества, считают организаторы выставки в Доме молодежи. Ведь именно его представители стояли у истоков создания города на Суре. В 1663 году воевода Юрий Котранский прибыл сюда строить крепость с сотней казаков. Правда, экспонаты выставки датируются более поздним временем, но среди них немало интересных.

«Здесь представлены знаки, которыми награждались казаки в дореволюционной России. Это георгиевские кресты, кресты, которые носились на шапках, также жетон десятника и за отличную стрельбу», - отметил руководитель Музея молодежи Пензенской области Олег Машин.

Здесь же кадеты, ставшие первыми посетителями выставки, смогли увидеть нагайки и шашки, другое оружие, фотографии, посуду, документы - все, что так или иначе относится к казачьей жизни. Экспонаты принадлежат музею Дома молодежи, атаману и его друзьям.

Кадетов учили различать по внешнему виду казаков донских и кубанских, а также понимать по особому капюшону-башлыку, куда и зачем отправляется добрый молодец. Традиционный элемент одежды мог рассказать о многом.

«Если казак шел и у него концы просто висели по бокам, он находился в увольнительной, если же он шел и у него они были перекрещены, он находился на каком-то задании», - рассказал атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

Организаторы говорят, выставка бесплатная. В течение апреля посетить ее могут все желающие по предварительной записи.