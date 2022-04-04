Сетевое издание|18+|Понедельник|4 апр 2022|21:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе открылась выставка об истории казачества

Печать
Telegram

Жителям Пензы стоит поближе познакомиться с обычаями и историей казачества, считают организаторы выставки в Доме молодежи. Ведь именно его представители стояли у истоков создания города на Суре. В 1663 году воевода Юрий Котранский прибыл сюда строить крепость с сотней казаков. Правда, экспонаты выставки датируются более поздним временем, но среди них немало интересных.

«Здесь представлены знаки, которыми награждались казаки в дореволюционной России. Это георгиевские кресты, кресты, которые носились на шапках, также жетон десятника и за отличную стрельбу», - отметил руководитель Музея молодежи Пензенской области Олег Машин.

Здесь же кадеты, ставшие первыми посетителями выставки, смогли увидеть нагайки и шашки, другое оружие, фотографии, посуду, документы - все, что так или иначе относится к казачьей жизни. Экспонаты принадлежат музею Дома молодежи, атаману и его друзьям.

Кадетов учили различать по внешнему виду казаков донских и кубанских, а также понимать по особому капюшону-башлыку, куда и зачем отправляется добрый молодец. Традиционный элемент одежды мог рассказать о многом.

«Если казак шел и у него концы просто висели по бокам, он находился в увольнительной, если же он шел и у него они были перекрещены, он находился на каком-то задании», - рассказал атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

Организаторы говорят, выставка бесплатная. В течение апреля посетить ее могут все желающие по предварительной записи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

а это что?

Гость||

А в Пензе есть казаки-воины или только казачки-прислуга?

В ДНР и ЛНР уехали казаки-добровольцы?

Гость||

У ряженных есть история?

Гость||

Закладной камень в парке Белинского, много лет назад обещавший, что на его месте будет памятник казакам, перенесли на выставку?

Гость||

Гость писал(a):

Закладной камень в парке Белинского, много лет назад обещавший, что на его месте будет памятник казакам, перенесли на выставку?
Нет. Памятник казакам-основателям Пензы будет открыт там под общий одобрямс.

Гость||

А на выставке можно прибухнуть и с красной харей орать Люба?

Гость||

А помниться как тут новостили что у женщины лошаденку от жал местничковый казачек.

Гость||

Пусть расскажут как ряженный у женщины лошадь отжал.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.04.2022 20:57|

А помниться как тут новостили что у женщины лошаденку от жал местничковый казачек

а эта история вошла в историю

Гость||

А люба это это,главный казак атаман?

Гость||

А кобылку чет не вернули казаки,мать иху

Гость||

penzainform.ru писал(a):

1.01.2019|15:08Печать

Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на свою лошадь и взыскать со второй стороны материальный ущерб, а в итоге осталась ни с чем.

Женщина сообщила суду, что 23 июня 2017 года заключила с Пензенским городским казачьим обществом (ПГКО) в лице вахмистра - помощника атамана по работе с молодежью договор аренды лошади и 7 июля передала ее представителю общества.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|04.04.2022 21:01|

А кобылку чет не вернули казаки,мать иху

Не а. Вахмистр за чем зажал кобылку?

Гость||

А сейчас этот вахмистр,где с лошадью

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте