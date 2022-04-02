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Культура

В Пензе после долгого перерыва состоялся фестиваль команд КВН

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После двухлетнего перерыва в пензенской филармонии отгремел фестиваль команд КВН профессиональных образовательных организаций области. Молодые люди - пока только начинающие юмористы и актеры, но зритель встретил их тепло. Возможно, потому, что в зале присутствовали в основном друзья и наставники.

Одними из первых на сцену вышли дебютанты сезона - команда «Предельный столбик».

В составе жюри - известные кавээнщики, певцы, представители власти. Покорить судей ребята пытались не только шутками, но и вокальными данными.

Всего за кубок профессионалов боролись 12 команд из областного центра, Сердобска и Спасска. В итоге Гран-при получили представители Пензенского колледжа искусств.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

А на Донбас с агитбригадой слабо?

Гость||

А накой?

Гость||

Говнид закончился?

Гость||

Дурачек пишит?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек пишит?
Так не пиши.

Имя: Гость
Комментарий:

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