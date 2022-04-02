Пензенским зрителям представили балет «Спящая красавица»

02.04.2022 | 20:30

На сцене драматического театра - знаменитый балет «Спящая красавица». Московский театр приехал в Пензу не в первый раз, зритель прекрасно знаком с постановками столичных танцоров. Возможно, именно поэтому в зале почти не осталось свободных мест.

Знаменитая музыка Петра Ильича Чайковского и хореография французского постановщика Мариуса Петипа в исполнении коллектива «Корона русского балета» - это сказка Шарля Перро о прекрасной принцессе, которая в день своего совершеннолетия впадает в вечный сон. Но добро все же побеждает.

Жемчужину классического балета впервые показали в XIX веке на сцене Мариинского театра. Спустя более 130 лет постановка продолжает покорять сердца зрителей по всему миру.