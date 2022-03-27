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Культура

В Пензе состоялась премьера спектакля «Ба» с Галиной Репной

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На бенефис Галины Репной собрался, пожалуй, весь свет общества: деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики, просто любители театрального искусства.

Тем временем народная артистка России перед премьерой спектакля «Ба» предпочла отгородиться от окружающих.

«Она два дня не разговаривает ни с кем, только со мной и с режиссером. Она очень сильно волнуется. Это, конечно, одна из лучших ролей Галины Евгеньевны, здесь она совершенно другая, непривычная. Это будет очень интересно», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Мне кажется, что Галина Евгеньевна обладает тем же колоссальным юмором, который заложен в «Ба». И конечно, ощущение невероятной любви, большого тепла в Галине Евгеньевне тоже присутствует», - выразил мнение режиссер Кирилл Заборихин.

Спектакль по пьесе известного российского сценариста Юлии Тупикиной - это смесь юмора и драматургии. Душераздирающие монологи Галины Репной заставляют зрителей плакать, а потом слезы на глазах появляются уже от смеха.

В своей постановке режиссер Кирилл Заборихин использовал сразу несколько интересных находок. Например, хромакей - технологию совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. Арьерсцена, по его задумке, служила неким подобием экрана, то и дело отправляющего героев спектакля, а заодно и зрителей в прошлое.

По словам художественного руководителя пензенского драматического Сергея Казакова, этому вечеру не совсем подходило слово «бенефис», которое чаще всего ассоциируется со спектаклем, сыгранным один раз. Постановка «Ба» войдет в репертуар театра.

Кстати, увидеть на сцене выдающуюся актрису Галину Репную в роли бабушки из Сибири, приехавшей в Москву навестить внучку, можно будет 30 марта.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.
Пензенский драмтеатр и лично Казаков поддержали спецоперацию.

Имя: Гость
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