В Пензе организовали фольклорный фестиваль-конкурс «Вертоград»

26.03.2022 | 20:00

В Центре культуры и досуга Пензы припали к истокам. Здесь организовали фестиваль-конкурс детского и юношеского фольклорного творчества «Вертоград». Со сцены прозвучали исключительно народные песни.

Фестиваль имеет статус всероссийского. Вместе с пензенцами в нем участвуют представители Самары, Саранска. Некоторые из артистов приехать не смогли и продемонстрировали свои номера в онлайн-режиме.

Бьерн Поляков из Пензы уже не один год занимается в ансамбле и на фестиваль пришел с конкретной целью.

«Чтобы пополнить мои знания, чтобы услышать других - как они поют, научиться, увидеть свои ошибки», - пояснил молодой человек.

«Вертоград - это славянский сад, корни упираются в предков. Они питают наши силы, мощь, песенные и обрядовые традиции», - отметила организатор фестиваля Анастасия Угарова.

Всего в фестивале приняли участие 150 человек - артисты в возрасте от 4 до 30 лет. Жюри было межрегиональным: оценки выставляли представители Пензы, Москвы и Саранска.