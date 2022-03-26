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Культура

В Пензе организовали фольклорный фестиваль-конкурс «Вертоград»

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В Центре культуры и досуга Пензы припали к истокам. Здесь организовали фестиваль-конкурс детского и юношеского фольклорного творчества «Вертоград». Со сцены прозвучали исключительно народные песни.

Фестиваль имеет статус всероссийского. Вместе с пензенцами в нем участвуют представители Самары, Саранска. Некоторые из артистов приехать не смогли и продемонстрировали свои номера в онлайн-режиме.

Бьерн Поляков из Пензы уже не один год занимается в ансамбле и на фестиваль пришел с конкретной целью.

«Чтобы пополнить мои знания, чтобы услышать других - как они поют, научиться, увидеть свои ошибки», - пояснил молодой человек.

«Вертоград - это славянский сад, корни упираются в предков. Они питают наши силы, мощь, песенные и обрядовые традиции», - отметила организатор фестиваля Анастасия Угарова.

Всего в фестивале приняли участие 150 человек - артисты в возрасте от 4 до 30 лет. Жюри было межрегиональным: оценки выставляли представители Пензы, Москвы и Саранска.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бьерн Поляков из Пензы
Прикольно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вертоград - это славянский сад, корни упираются в предков. Они питают наши силы, мощь, песенные и обрядовые традиции», - отметила организатор фестиваля Анастасия Угарова.
Храни Господь Россию и нашего президента В.В.Путина!!!

Гость||

Жирный пузатый певун из Вертограда редкостная ехидная тварь, гнилая душонка, кто знает эту ехидну со мною согласятся. Мерзкий типок жиробас.

Имя: Гость
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