В краеведческом музее открылась выставка «Пензенская мордва»

26.03.2022 | 17:30

В краеведческом музее прозвучали песни на мордовском языке. Здесь выступил ансамбль из Шемышейского района.

Небольшим концертом открылась выставка «Пензенская мордва. Традиции материальной и духовной культуры».

«Для самоопределения, повышения самосознания, потому что у каждого из нас есть свои корни, у каждого народа есть свои традиции и культура - это необходимо сохранять, знать и передавать из поколения в поколение. Не будет языка - не будет народа», - пояснила председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

Все представленные экспонаты - из фондов краеведческого музея. Посетители экспозиции могут увидеть старые фотографии, посуду, национальные костюмы, украшения, оружие.

«Зарождение мордовского народа происходило именно на территории Пензенской области. Этнос живет более двух тысяч лет - один из старейших на Земле. Мировосприятие совершенно одинаковое с русскими, ни антропологически, ни по фамилиям невозможно различить», - отметил доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Открытие экспозиции посвятили Году культурного наследия народов России. Выставка будет работать до конца августа.