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Культура

В краеведческом музее открылась выставка «Пензенская мордва»

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В краеведческом музее прозвучали песни на мордовском языке. Здесь выступил ансамбль из Шемышейского района.

Небольшим концертом открылась выставка «Пензенская мордва. Традиции материальной и духовной культуры».

«Для самоопределения, повышения самосознания, потому что у каждого из нас есть свои корни, у каждого народа есть свои традиции и культура - это необходимо сохранять, знать и передавать из поколения в поколение. Не будет языка - не будет народа», - пояснила председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

Все представленные экспонаты - из фондов краеведческого музея. Посетители экспозиции могут увидеть старые фотографии, посуду, национальные костюмы, украшения, оружие.

«Зарождение мордовского народа происходило именно на территории Пензенской области. Этнос живет более двух тысяч лет - один из старейших на Земле. Мировосприятие совершенно одинаковое с русскими, ни антропологически, ни по фамилиям невозможно различить», - отметил доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Открытие экспозиции посвятили Году культурного наследия народов России. Выставка будет работать до конца августа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Ква,ква,лягушка Мось Ва!Что лает на слона!

Гость||

Здорово,"Московбой" Георгий,Святой!

Гость||

Эрзя? Мокша?

Гость||

Эрзя и мокша это фино-угорские народы, а такие люди как первушкины делают их идентичными русским.

Гость||

Первушкин ни одного слова не понимает и не знает народной культуры

Гость||

Вы тут по народной культуре " спецы " прям!

Гость||

Мордва наше коренное население. Пенза - мордовская земля.

Гость||

Много национальностей живут в Пензенской области. Но есть и безродные которым лишь бы всё опорочить.

Имя: Гость
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