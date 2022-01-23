Пензенцев готовятся удивить музыкально-литературным спектаклем

23.01.2022 | 17:20

Объединили силы, чтобы удивить зрителей. В Центре культуры и досуга идут репетиции. Музыкально-литературный спектакль готовят оркестр «Пенза» и народная артистка России Галина Репная.

Зрители услышат музыкальную иллюстрацию Георгия Свиридова к произведению Александра Пушкина «Метель». Всего музыкальных композиций девять. Повесть полностью читает Галина Репная.

«Два равных: чтец, который несет слово, и оркестр, который несет музыкальное оформление. Чтобы все было гармонично, чтобы все части ложились на свои места и чтобы это действительно было музыкальное сопровождение текста», - рассказал художественный руководитель оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Премьера «Метели» состоится 29 января на большой сцене Центра культуры и досуга. Продолжительность музыкально-литературного спектакля - один час.

«Сейчас творчество Пушкина, таких композиторов, как Свиридов, как-то уходит на второй план. Когда соединяются два эти гениальных человека, Пушкин-поэт, Свиридов-композитор, получается нечто интересное, потрясающее. Сделать это все, показать так, чтобы это было интересно современному зрителю, - непростая задача, выполнение которой, мне кажется, удается нашему оркестру», - отметил заместитель директора Центра культуры и досуга Пензы Михаил Андреев.