Культура

В Пензе представили энциклопедию Сосновоборского района

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Фолиант на 800 страниц, в котором собрано почти 2 000 статей, появился на свет благодаря любви человека к его малой родине. Уроженец Сосновоборского района Александр Бирюков, ранее долгое время возглавлявший Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области, а ныне являющийся председателем регионального отделения международной организации «Императорское православное палестинское общество» выступил с инициативой написать энциклопедию о своем крае. Идея возникла у него еще в детстве - отец был историком.

«XX век прошел, надо подытожить, сохранить то, что осталось документально в памяти людей, чтобы на основе этого наши потомки продолжили летопись нашего района», - отметил руководитель проекта Александр Бирюков.

Сбор материалов начался в 2017 году. Большой вклад в создании энциклопедии внесли пензенские краеведы Александр Дворжанский и Сергей Зелев. Они на протяжении трех лет совершали экспедиции в Сосновоборский район, работали с фондами местного краеведческого музея, архивами учреждений, объезжали села, общались с местными жителями.

«Меня прежде всего интересуют храмы Пензенской области, в том числе и Сосновоборского района. Как раз перед началом работ с энциклопедией в 2017 году вышел первый том моей книги «Храмы Пензенской области», а второй том в прошлом году вышел - в него вошли храмы Сосновоборского района», - рассказал создатель энциклопедии Сосновоборского района Александр Дворжанский.

«Там очень много всего интересное, но в XX веке почти все было утрачено», - пояснил создатель энциклопедии Сосновоборского района Сергей Зелев.

Чтобы сохранить историческую память о важных объектах и событиях, связанных с Сосновоборском, 500 экземпляров энциклопедии раздадут в школы района и области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Эт которого уже ничего не осталось. Как и от других районов. Достойно ЕР

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