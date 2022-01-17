Культура

Для пензенцев выступил женский ансамбль «Мелодия»

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Этот коллектив пензенцы хорошо знают. Правда, академический хор «Серебряная прядь» немного поредел. Из-за того, что во время жестких ограничительных мер нельзя было проводить занятия всем составом, он трансформировался в небольшой женский ансамбль «Мелодия», в котором насчитывается лишь 10 вокалисток от 50 лет и старше.

Но зато пандемия положительным образом сказалась на достижениях народного коллектива.

«Участвуем онлайн во множестве международных конкурсов песенных и вокальных, где два раза Гран-при у нас были, лауреаты первой степени», - рассказала художественный руководитель академического хора «Серебряная прядь» Светлана Щеглова.

Отметили пензенский хор и на недавнем всероссийском фестивале в Ростове на Дону. На малой сцене Центра культуры и досуга дамы в синих концертных платьях исполняли композиции 60-х годов прошлого века. Звучали и песни военных лет.

Зрители смогли насладиться живым вокалом, который в последние годы редко услышишь, даже в исполнении народных и заслуженных артистов. Участницы ансамбля «Мелодия» поют для души и от души, без фонограмм.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Серебрянная прядь,ностальгия однако.От неё есть пошел ковид бушевать по Пензе весной 20го.

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