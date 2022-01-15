В Пензе выступил семейный казачий ансамбль

15.01.2022 | 18:30

Варвара Оськина - творческая личность. Юная пензячка любит петь, танцевать, играть на разных музыкальных инструментах и выступать. Но не сама по себе, а в составе творческого коллектива «Казачья слобода».

«В ансамбле я, наверное, лет пять. Мне нравится, я изучаю свою культуру - нужно знать, какого ты рода, кто такой вообще есть», - рассказала девочка.

В центре казачьей культуры при Покровском соборе выступил семейный ансамбль. В его составе сейчас 16 человек.

«У нас занимаются все желающие. Кто изъявляет желание - пожалуйста, мы всех приглашаем. Занятия проходят и для детей, и для взрослых. Никакого отбора не проводим», - сообщила художественный руководитель ансамбля «Казачья слобода» Наталья Оськина.

Концерт посвятили Рождеству Христову и девятой годовщине со дня создания центра казачьей культуры. После выступления всем артистам вручили сладкие подарки.