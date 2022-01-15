В Пензе симфоническая капелла дала праздничный концерт

Артисты Губернаторской симфонической капеллы организовали праздничный концерт. На большой сцене филармонии - оркестр, хор, солисты.
«Песни советских композиторов, русские народные, популярные советские («Заздравная» Дунаевского) - такие, где нужен голос, нужны мощь, сила, красота», - уточнил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.
Белое платье, на голове корона - Гульсина Рафекова на время праздничного вечера превратилась в дочь короля из мультфильма «По следам бременских музыкантов».
А песню из мультипликационного фильма «Зима в Простоквашино» исполнила Марта Серебрякова. Она не в составе капеллы, ее специально пригласили на выступление.
Через несколько дней хор Губернаторской капеллы представит зрителям еще один праздничный концерт - «От Рождества до Крещения». Он состоится в органном зале.
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Вот из-за таких капел и поповских желаний у нас все деньги из бюджета разворовываются, нет денег даже на то, чтобы снег с дорог убрали.