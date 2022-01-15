В нижнеломовском музее откроется уголок художника-авангардиста

15.01.2022 | 11:41

Во вторник, 18 января, Пензенская картинная галерея проведет «Встречу с Аристархом Лентуловым» и презентует уголок яркого художника-авангардиста ХХ века в нижнеломовском краеведческом музее.

Эти мероприятия посвящены 130-летию галереи и приурочены к 140-летию со дня рождения Аристарха Лентулова, которое будет отмечаться 16 января. Он родился в селе Черная Пятина Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. В Сурском крае начался его творческий путь.

Пензенская картинная галерея располагает третьей по значимости в стране коллекцией работ художника. В собрании музея имеется более 40 произведений, выполненных им в разные годы в разных техниках и манерах.

«Картинная галерея передаст в дар нижнеломовским коллегам художественную копию работы «Женский портрет. Портрет актрисы Ольги Владимировны Гзовской» (1918 г., холст, масло), покажет фильм, посвященный русскому авангарду, и проведет мастер-класс по мотивам творчества Лентулова», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.