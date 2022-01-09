В Пензе провели традиционную архиерейскую рождественскую елку

09.01.2022 | 19:55

Яркое музыкальное оформление, эффектные костюмы и минимум декораций. В Центре культуры и досуга состоялась ежегодная архиерейская рождественская елка.

«Раньше проходила в драматическом театре. С тех пор как открылся Семейный православный театр, мы взяли на себя эту миссию, и уже третий год проводим эту елку сами», - рассказала руководитель театра Галина Медведева.

В текущем году пензенцы увидели адаптированный вариант «Аленького цветочка». А перед началом представления к горожанам по видеосвязи обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Я желаю всем вам, чтобы родившийся младенец Христос принес вам мир, побольше радости. И чтобы все ваши желания и мечты сбылись», - прозвучали слова священнослужителя.

Со сцены рассказали поучительную историю о любви, о вере в чудо и в Бога. Герои не раз вставали перед выбором: собственное благополучие или счастье ближнего.

Полгода потребовалось коллективу Семейного православного театра, чтобы подготовить сказку и представить пензенцам. А для тех, кто по каким-то причинам не смог попасть на спектакль, его планируют сыграть еще раз, но уже весной.