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Культура

В Пензе провели традиционную архиерейскую рождественскую елку

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Яркое музыкальное оформление, эффектные костюмы и минимум декораций. В Центре культуры и досуга состоялась ежегодная архиерейская рождественская елка.

«Раньше проходила в драматическом театре. С тех пор как открылся Семейный православный театр, мы взяли на себя эту миссию, и уже третий год проводим эту елку сами», - рассказала руководитель театра Галина Медведева.

В текущем году пензенцы увидели адаптированный вариант «Аленького цветочка». А перед началом представления к горожанам по видеосвязи обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Я желаю всем вам, чтобы родившийся младенец Христос принес вам мир, побольше радости. И чтобы все ваши желания и мечты сбылись», - прозвучали слова священнослужителя.

Со сцены рассказали поучительную историю о любви, о вере в чудо и в Бога. Герои не раз вставали перед выбором: собственное благополучие или счастье ближнего.

Полгода потребовалось коллективу Семейного православного театра, чтобы подготовить сказку и представить пензенцам. А для тех, кто по каким-то причинам не смог попасть на спектакль, его планируют сыграть еще раз, но уже весной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

За чей счёт гуляем?

Гость||

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Не хватает адептов и нужно завлекать новых рабов-божьих?

Почему не проводили данное мероприяти в ДК Дзержинского,откуда выкинули детей на улицу?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и уже третий год проводим эту елку сами»,
У нас по конституции светское государство и это признание Г.Медведевой нарушает Конституцию РФ. Архиерейская елка это религиозное мероприятие РПЦ а значит оно должно проводиться на средства РПЦ и на территории РПЦ. Это оскорбительно, сначала РПЦ отжимает у детей ДК Дзержинского для своих местечковых нужд , а потом лезет проводить свои религиозные мероприятия за нас счет в наши ДК ( ныне ДЦ) , это верх наглости, хамства и беспредела.

Гость||

Жрецы рпц заплатили за аренду?

Гость||

ПОЗОР! ПОЗОР!! ПОЗОР!!!

Гость||

Архиерей что благословляет танцоров и скоморохов с фото?

Гость||

Сказка начинается дети,а когда пойдёте работать посредники будут доить вас до гробовой доски...

Имя: Гость
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