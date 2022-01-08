Культура

Пензенские юные артисты поставили новогоднюю сказку

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Персонажи разных фильмов встретились вместе - здесь и Малефисента, и злые пираты, и Дед Мороз со Снегурочкой. Героиню сказки Шарля Перро тоже адаптировали под запросы современной молодежи.

«Я сегодня в роли Крашной Шапочки, то есть Красная Шапочка плюс слово crush. Блогер, современно все», - пояснила актриса Ксения Кречетова.

В районном Доме культуры «Терновский» участники творческих коллективов устроили новогоднее представление. Большинство актеров, вышедших на сцену, - дети. Возможно, именно поэтому зрители в зале им по-настоящему верили.

«В этом году у нас получилась необычная елка, потому что старый состав ушел, от него остались только три человека. Можно сказать, дети дебютируют - первый год на сцене», - рассказала директор центра народного и художественного творчества Пензенского района Светлана Ярославцева.

Ксения Ротанина, уже давняя выпускница танцевального коллектива, сейчас получает высшее образование и работает тренером. Несмотря на загруженный график и сессии, она старается каждый год принимать участие в представлении.

«Я играю роль Малефисенты, всем известную. В Голливуде ее исполнительница - Анджелина Джоли. У нее есть чему поучиться», - отметила актриса.

Все декорации ребята делали сами вместе со своими преподавателями, да и большинство костюмов тоже сшито юными актерами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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