В Пензе открылась выставка елочных украшений разных эпох

07.01.2022 | 18:43

В музее И. Н. Ульянова открылась выставка, на которой представлены шары, шишки, хлопушки, открытки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки разных эпох. Пензенцы вешали их на вечнозеленые деревья либо оставляли под елками.

«Святочные маски, различные народные куклы, есть стенд, заставленный куклами и елочными игрушками - как наряжалась елка в дворянской, в купеческой среде. Конечно, мы не обошли Новый год 60-70-х», - отметил заведующий музеем И. Н. Ульянова Александр Пальгов.

В XX веке было много необычных елочных украшений. Теперь их не найти, разве что в музейных фондах или личных коллекциях. Например, так называемый дрезденский картонаж - подобные игрушки делали в Германии, затем в Советской России.

«Прессованный картон иногда даже продавали листами, его вырезали и склеивали. Он объемный. Есть игрушка-ракета 60-х годов - после запуска первого спутника и после запуска человека в космос. Стеклярус - это стеклянные трубочки и колбочки», - рассказала специалист музея И. Н. Ульянова Светлана Молчанова.

Дополнить новогоднюю экспозицию могли и жители областного центра. В рамках специальной акции пензенцы приносили свои игрушки, которые хранились дома. Они занимают отдельный стенд, шарикам и шишкам много десятков лет. Забрать новогодние украшения горожане смогут после окончания работы выставки, которое состоится в конце января.